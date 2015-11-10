Співробітників посольства України у Ризі евакуювали через підозрілий конверт
У столиці Латвії Ризі евакуйовано співробітників посольства України після отримання конверта з підозрілою речовиною.
Як повідомляє латвійське видання DELFI з посиланням на представника Державної поліції Анце Розіті, оперативні служби працюють у будівлі на вулиці Елізабетес, 2, де розташоване посольство України.
За наявною інформацією, ті, хто працював у цьому будинку, отримали конверт з підозрілою речовиною.
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Раніше, через підозрілий конверт, отриманий у вівторок на одному з підприємств у центрі Риги на вулиці Пулквежа Брієжа, там було евакуйовано працівників.
Представник Держполіції розповіла, що о 13:20 всі евакуйовані працівники повернулися на свої робочі місця.
У зв'язку з інцидентом розпочато кримінальний процес. Вилучену речовину передано на експертизу.