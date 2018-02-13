У Білому домі розповіли про розмову Трампа із Путіним

Президенти США та Росії обговорювали теми, що "становлять взаємний інтерес".

Президент США Дональд Трамп напередодні провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Як повідомляє Білий дім, американський лідер висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака Ан-148 Саратовських авіаліній, що сталася 11 лютого.

Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти російській владі у розслідуванні аварії.

Путін сказав, що має намір зустрітися з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а Трамп заявив, що «настав час працювати над міцною мирною угодою».

«Обидва президенти обговорили інші теми, що становлять взаємний інтерес, і президент Трамп знову наголосив на важливості прийняття подальших кроків для забезпечення денуклеаризації Північної Кореї», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Кремля Путін і Трамп обговорили по телефону "деякі аспекти близькосхідного врегулювання".