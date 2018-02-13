"Вони не пробували османського ляпаса" - Ердоган відповів США на рішення збільшити допомогу курдам

Ердоган пригрозив США "ляпасом" у разі збільшення допомоги збройним курдським Загонам народної самооборони.

Рішення США збільшити фінансову допомогу збройним курдським Загонам народної самооборони вплине на рішення, що приймаються Анкарою. Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган на зборах очолюваної ним партії.

Читайте такожЕрдоган оголосив про наступ турецьких військ на місто Афрін"Вони кажуть - ми відповімо, якщо нас вдарять. Проте абсолютно ясно, що вони ніколи не пробували османського ляпаса", - заявив турецький президент, передає ahaber.com.tr. Ці слова Ердогана присутні зустріли схвальними оплесками.

Він додав, що настав час говорити відкрито - гроші, за які США підтримують курдські загони - це гроші американського народу.

У зв'язку з цим Ердоган закликав США припинити "театр" в Сирії з боротьбою проти терористичного угрупування "Ісламська держава", яка обертається боротьбою проти Туреччини.

Жорсткі заяви Ердогана стали відповіддю на запит Пентагону додатково виділити гроші на підготовку і оснащення курдів з загонів самооборони.