Лукашенко: Ющенко і Янукович - проукраїнські політики

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО наголошує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ - проукраїнські політики, які відстоюють інтереси своєї країни.

Як передає Білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції для представників українських ЗМІ.

За його словами, В.ЮЩЕНКА “не треба виштовхувати з орбіти нормальної політики пострадянського простору". "Є нюанси, штрихи. Але для мене це абсолютно зрозуміла людина. Я розумію його залежність з деяких питань від думки інших людей, інших політиків. Але навіть якщо незрозуміло, це треба сприймати як даність", - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

Кажучи про В.ЯНУКОВИЧА, О.ЛУКАШЕНКО відзначив білоруське коріння українського прем`єр-міністра. За його словами, "це прагматична, професійна, сильна людина, яка знає справу і розуміє, що товарооборот у 2 млрд. доларів - добре, а в 3 млрд. - краще". "Ось що мене приваблює в цій людині. З ним можна розмовляти будь-якою мовою", - сказав Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, представники більш ніж 30 засобів масової інформації з усіх регіонів України, беруть участь у прес-турі по Білорусі. Для українських журналістів цей приїзд є першим. Вони перебувають в Білорусі з 20 листопада, і за цей час відвідали ряд сільськогосподарських і промислових підприємств Гомельської і Мінської областей, Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини і екології людини, історико-культурний комплекс "Лінія Сталіна", повідомляє агентство.