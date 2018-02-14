Названі імена ще трьох ліквідованих у Сирії російських найманців, двоє з них воювали на Донбасі (фото, відео)

Розслідувачі назвали імена ще трьох знищених у Сирії російських найманців.

У мережі з'явилися імена ще трьох "вагнерівців", ліквідованих 7 лютого унаслідок удару США в долині річки Євфрат у Сирії.

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Розслідувачі з групи Conflict Intelligence Team і видання Е1.ги розповіли про них, йдеться у Facebook CIT.

Єкатеринбурзське ЗМІ E1.ru розповіло про смерть у Сирії Руслана Гаврилова із селища Кедрове Свердловської області. Про ліквідацію Гаврилова розслідувачам раніше повідомляло анонімне джерело, однак вони не змогли оперативно підтвердити цю інформацію.

Дослідник @666_mancer звернув увагу на пост про знищення Олексія Шихова з Нижнього Новгорода, який раніше воював на Донбасі.

Про смерть члена проросійської організації "Русь Триєдина" повідомив у Facebook колишній голова правління цієї організації Сергій Моїсєєв. Ліквідований — Володимир з позивним "Апостол", екс-бойовик "ДНР", Моїсеєв виклав його фотографію, але не назвав прізвища.

До цього CIT називала імена ще чотирьох знищених росіян — це Олексій Ладигін з Рязані, Станіслав Матвєєв та Ігор Косотуров з Азбесту і Володимир Логінов з Калінінграда. У партії "Другая Россия" підтвердили ліквідацію ще однієї людини — Кирила Ананьєва.

Нагадаємо, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі із США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За даними ЗМІ, кількість убитих найманців «Вагнера» перевищила 200 осіб.

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12 лютого Явлінський зажадав від Путіна відзвітувати про масову загибель росіян в Сирії. Явлінський вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімала із себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.

Видання Bloomberg 13 лютого повідомило, що понад 200 солдатів-контрактників, більшість з яких росіяни, знищені в результаті удару коаліції США 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.