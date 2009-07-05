У Болгарії проходять парламентські вибори.

Як повідомляє «Газета.ру», близько 6,8 млн. громадян належить вибрати 240 депутатів мандатом на чотири роки.

Згідно з опитуванням громадської думки, перемогу з більшою часткою вірогідності здобуде опозиційна правоцентристська коаліція GERB мера Софії Бойко БОРИСОВА, яка, як очікується, забезпечить собі підтримку від 28% до 34% виборців.

За правлячу Болгарську соціалістичну партію на чолі з прем`єр-міністром країни Сергієм СТАНІШЕВИМ, очевидно, проголосують від 19% до 23% болгар.

Жодний з цих двох фаворитів, однак, не зможе завоювати більшість із 240 парламентських місць навіть за підтримки своїх дрібніших союзників.

«Голуба коаліція» двох правих партій UDF і DSB, які вже заявили про свій намір підтримати GERB, набере, за даними опитування, від 8% до 9,5% голосів.

У свою чергу, ліберальна партія MRF турецької меншини, яка виступає в ролі союзника соціалістів, може заручитися підтримкою від 12% до 14% виборців.