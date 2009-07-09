Російські вузи зобов'язані приймати атестати з України

Абітурієнти з країн-членів Співдружності Незалежних Держав, зокрема з України, можуть вступати до вишів Росії зі своїми шкільними атестатами.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з питань нагляду у сфері освіти і науки (Рососнагляд), російські виші і технікуми зобов`язані приймати шкільні атестати абітурієнтів, які прибули з країн СНД, не вимагаючи документів про визнання атестатів в РФ.

Цього року іноземні громадяни можуть вступати до вишів Росії або за результатами єдиного державного екзамену (ЄДЕ), або за підсумками традиційних іспитів, що проводяться вищим навчальним закладом. Іспити пройдуть з 15 по 25 липня. Під час вступу іноземці зобов`язані пред`явити шкільний атестат і його переклад, завірений у нотаріуса.

«Документи державного зразка, які видані освітніми закладами Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, України, Туркменістану, а також фактичними органами влади Абхазії і Південної Осетії і відповідають російським документам про основну загальну або середню (повному) загальну освіту, приймаються у вишах і сснзах Росії. При цьому документи про їх визнання на території Російської Федерації не потрібні», йдеться в повідомленні.

Рососнагляд звертає увагу вишів і середніх спеціальних навчальних закладів (сснзів), що за необхідності має бути проведена перевірка достовірності документів про освіту, виданих в іноземних державах.