Склала присягу перша в історії Литви жінка-Президент

У Литві сьогодні приведена до присяги новий Президент країни Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

На урочистому засіданні сейму присягу прийняв голова Конституційного Суду Кестутіс ЛАПІНСКАС, передає ІТАР-ТАСС.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ змінила на посту Президента 82-річного Валдаса АДАМКУСА.

53-річна Д.ГРИБАУСКАЙТЕ - перша в історії Литви жінка на посту глави держави. До цього вона з 2004 року працювала у Брюсселі - була комісаром Єврокомісії, що відповідає за питання фінансового планування і бюджетної політики.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента Литви відбулися 17 травня. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отримала майже 70% голосів виборців.