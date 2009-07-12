Склала присягу перша в історії Литви жінка-Президент
11:59, 12 липня 2009Світ
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Грибаускайте змінила Адамкуса
У Литві сьогодні приведена до присяги новий Президент країни Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.
На урочистому засіданні сейму присягу прийняв голова Конституційного Суду Кестутіс ЛАПІНСКАС, передає ІТАР-ТАСС.
Д.ГРИБАУСКАЙТЕ змінила на посту Президента 82-річного Валдаса АДАМКУСА.
53-річна Д.ГРИБАУСКАЙТЕ - перша в історії Литви жінка на посту глави держави. До цього вона з 2004 року працювала у Брюсселі - була комісаром Єврокомісії, що відповідає за питання фінансового планування і бюджетної політики.
Як повідомляв УНІАН, вибори Президента Литви відбулися 17 травня. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отримала майже 70% голосів виборців.
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