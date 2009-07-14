У Великій Британії відміняють пенсійний вік

Уряд країни підготував законопроект з цього приводу. Діючий зараз Закон визначає 65 років як пенсійний вік. У результаті працедавець має право звільнити співробітника або співробітницю після досягнення ними цього віку. Лейбористи вважають це обмеження дискримінаційним. І в результаті буде ліквідовано саме поняття пенсійного віку. Люди зможуть працювати стільки, скільки самі вважають за необхідне, і поки справлятимуться зі всіма посадовими обов`язками.

Эхо Москвы