У Японії на залізничних станціях встановили "усмішковимірювачі"

Японська залізнична компанія Keihin Kyuko, яка здійснює пасажирські перевезення в Токіо і передмісті, вирішила підвищити рівень обслуговування клієнтів, встановивши на 15 станціях "усмішковимірювачі", що допомагають касирам бути привітнішими.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на AFP, прилад, що навчає мистецтву посміхатися, складається з комп`ютера, оснащеного спеціальною програмою, камери і датчиків Omrom.

Тепер кожного ранку перед тим, як приступити до роботи, співробітники Keikyu роблять специфічну "зарядку": спочатку вони декламують слова вітання, уявляючи перед собою клієнта, потім промовляють вибачення, які також можуть стати у нагоді протягом робочого дня, а потім сідають за комп`ютери, щоб виміряти широту, відвертість і щирість своєї усмішки.