Назарбаєв упевнений, що Митний союз зацікавить більше трьох країн СНД

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ упевнений, що Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану зацікавить інші країни - члени СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні на Центральному Московському іподромі під час зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ .

«Ми повністю впевнені, що з 1 січня наступного року Митний союз працюватиме, а коли буде зовсім відкритий кордон, – потрібно буде півроку ще, щоб зістиковувати правові речі, – я вважаю, що це буде вперше дуже серйозний крок у бік інтеграції. Я абсолютно переконаний, що це зацікавить інших членів СНД: уже зараз є бажаючі вступити, але там треба виконати всі процедури», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан на 95% узгодили умови створення Митного союзу.

Того ж дня В.ПУТІН на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС із посиланням на спільну заяву глав урядів трьох країн повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан мають намір вступити до Світової організації торгівлі як єдина митна територія.

10 липня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що вважає "простішим і реалістичнішим" самостійний вступ РФ до Світової організації торгівлі.