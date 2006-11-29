В ізраїльській армії Хезбаллу зображатимуть жінки

В сухопутних військах армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) буде створений батальйон "Хезбалли", повідомляє "Курсор".

Батальйон, укомплектований жінками, діятиме на навчаннях як умовний супротивник. Структура підрозділу повністю запозичена у радикальної організації "Хезбалла": на чолі батальйону "польовий командир", в його підпорядкуванні мобільні групи - піші або моторизовані, озброєні легкою стрілецькою зброєю і ручними протитанковими гранатометами.

Військовослужбовці батальйону вивчатимуть тактику "Хезбалли", структуру її підрозділів і систему командування. Одержані знання і навички батальйон має застосуватися в навчальних боях з підрозділами сухопутних військ ЦАХАЛу, з метою наближення умов маневрів до реальної обстановки.

Організатором нової навчальної частини називають бригадного генерала Узі Московича, начальника навчального центру сухопутних військ ЦАХАЛу. На його думку, наявність подібного підрозділу значно підвищить ефективність навчання.

Лента.ру