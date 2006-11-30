Єгор Гайдар пригадав про ”несмачний чай”

Єгор Гайдар відчув нездужання після сніданку в їдальні католицького Мейнвуд-колледжу, в приміщенні якого зупинилася делегація з Москви, що прибула на конференцію до Ірландії, пише газета "Новые известия".

"Сніданок був простий - фруктовий салат і кружка чаю", - заявила дочка Гайдара Марія. Один з організаторів дублінської конференції Катерина Генієва відзначила, що в тій же їдальні разом з Єгором Гайдаром снідали ще десять чоловік, проте отруївся тільки він один.

"Я сама сиділа поряд з Єгором Тимуровичем, їжа була звична, він ні на що не скаржився. Тільки коли ми вже летіли разом в літаку до Москви, він пригадав: "Чай був якийсь несмачний", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що глава Інституту економіки перехідного періоду Єгор Гайдар відчув нездужання 24 листопада, коли знаходився на міжнародній конференції "Ірландія і Росія: історія, буква закону і світова система, що змінюється", в Дубліні.

Він був доставлений в лікарню в місті Блендчардстаун. "Пацієнту була проведена тотальна первинна дезінтоксикація. Це стандартне комплексне лікування для клієнтів з ознаками харчового отруєння", - заявив черговий реєстратор клініки Джеймс Бранніган.

Ірландські лікарі не змогли поставити діагноз. Гайдар виписався 26 листопада, після чого вилетів до Москви і зараз знаходиться в одній із столичних лікарень. За словами Марії Гайдар, його стан стабільний.

"Перше, що впадає в очі, - він дуже сильно схудлий, майже в два рази. Навіть не осунувся, а саме виглядає так, як ніби тиждень нічого не їв. Дуже блідий. Але тримається він бадьоро. Сам він ніяких версій не висуває", - відзначила вона в інтерв`ю газеті "Московський Комсомолець".

Раніше прес-секретар Єгора Гайдара Валерій Натаров заявив, що "лікарі не заперечують версії отруєння".

Лєнта.ру