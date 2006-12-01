Скотланд-Ярд вважає убивць Литвиненка дилетантами

Вбивці Олександра Литвиненка, який вважається першою у світі жертвою радіоактивного отруєння, могли не взяти до уваги слід, який залишає подібна речовина.

Як пише у п`ятницю газета The Daily Telegraph, сліди полонія було знайдено на підлозі і на вимикачі в готельному номері, ймовірно в готелі Millenium Hotel, де Литвиненко зустрічався з Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном у день отруєння, 1 листопада.

Виявлений радіаційний фон має таку щільність, що джерелом його могло бути лише сама радіоактивна речовина, а не вторинні джерела, як, наприклад, секреція тіла отруєного радіацією Литвиненка. За словами друзів колишнього співробітника ФСБ, він не відвідував номер у цьому готелі.

Тим часом, видання стверджує, що співробітники британського Науково-дослідного центру ядерної зброї вже визначили виробника полонія-210, яким був отруєний Олександр Литвиненко. Крім того, антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду припускає, що речовина була привезена до Лондона з Москви рейсом авіакомпанії British Airways 25 жовтня, за тиждень до отруєння.

Також у п`ятницю газета The Guardian пише, що однією з версій вбивства Литвиненка, що висуваються британськими спецслужбами, є причетність до нього якихось "кримінальних елементів", що представляють інтереси Росії. Слідчі виключають участь офіційних властей в отруєнні, проте відзначають, що лише ті, хто має доступ до державних ядерних лабораторій, могли б здійснити подібну змову.

Розвідники обережно говорять про те, що участь колишніх або нинішніх співробітників ФСБ в отруєнні "ймовірна". Проте вони підкреслюють, що визначеності поки немає, і що є лише непрямі докази подібної версії .

Тим часом детективи Скотланд-Ярду вивчають підозрілу групу людей, які прибули до Лондона разом з московськими фанатами футбольної команди ЦСКА. Не менше п`яти чоловік прибули незадовго до погіршення самопочуття Литвиненка, відвідали матч ЦСКА-Арсенал і невдовзі вилетіли назад у Москву. Поліція вважає їх лише свідками, проте припускає, що їх присутність у Великій Британії могла бути так чи інакше пов`язана зі смертю Литвиненка.

Нарешті, газета The Times пише, що Литвиненко не відвідував деякі з 12 лондонських будівель, де були виявлені сліди радіації. Так, офіс за адресою 58 Гросвенор Стріт і готель Sheraton Park Lane ймовірно використовувалися трьома росіянами, яких поліція визнала головними підозрюваними в отруєнні протягом 48 годин після смерті Литвиненко. Детективи повідомили, що за останні п`ять тижнів ці люди подорожували літаками British Airways, де пізніше була виявлена радіація, проте відмовилися надати інформацію про особи підозрюваних.

Олександр Литвиненко помер 23 листопада в лондонській лікарні, пізніше в його організмі знайшли радіоактивний ізотоп полоній-210. 1 грудня має відбутися розтин тіла колишнього розвідника, після чого, за інформацією The Times, його покладуть в запечатаний контейнер, заборонений до розтину через радіацію. Контейнер віддадуть родичам для поховання, проте в подальші 22 роки тіло не можна буде піддавати кремації, оскільки радіація може потрапити в атмосферу.

Лента.ру