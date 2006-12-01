Третьяков став співголовою Міжпарламентської Асамблеї

Народного депутата Олександра ТРЕТЬЯКОВА обрано співголовою Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України та Сейму Литовської Республіки з української сторони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, О.ТРЕТЬЯКОВ бачить основним своїм завданням переймання досвіду Литви по вступу до Євросоюзу. “Ми разом з литовськими колегами будемо спілкуватися з людьми, здійснюючи поїздки Україною, і роз’яснювати, що таке Європейський Союз та НАТО”, - зазначив він.

О.ТРЕТЬЯКОВ також повідомив, що в рамках спільної роботи планується участь представників українського парламенту та литовського Сейму у круглих столах по зазначених темах .

Також депутат серед першочергових завдань групи міжпарламентських зв’язків “Україна - Литва” відзначив вивчення литовського досвіду відтворення системи антикорупційних заходів та інститутів; законодавче забезпечення спільних ініціатив обох країн у сфері національної та регіональної безпеки; співробітництво в енергетичній та гуманітарній сфері.

За підсумками засідання української частини Міжпарламентської Асамблеї 30 листопада було прийнято рішення про підготовку дружнього візиту делегації української частини Асамблеї до Литви. Українці візьмуть участь у проведенні другого засідання Асамблеї у Вільнюсі, що пройде на початку наступного року.