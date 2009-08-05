Греція сприятиме звільненню судна з українським екіпажем

Греція сприятиме звільненню судна "Аріана" з українським екіпажем.

Як повідомляє РІА «Новости» , про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ Греції Мільтіадіс ВАРВІЦЬОТІС на зустрічі з послом України в Афінах Валерієм ЦИБУХОМ. Під час зустрічі обговорювалося питання звільнення "Аріани" - судна під мальтійським прапором, яке належить грецькій компанії.

"Заступник міністра особливо зупинився на гуманітарному аспекті даного питання і на поганих умовах, в яких перебуває екіпаж захопленого судна", - йдеться у повідомленні МЗС Греції.

"Міністерство перебуває у постійному контакті з компанією-оператором і одержує інформацію про ті кроки, які робляться для звільнення судна і моряків", - наголошується також у документі.

Як повідомив раніше керівник грецької компанії-оператора Alloceans Shipping Спірос МІНАС, пірати зажадали викуп за судно. Хід переговорів компанія не коментує.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана», що йшов під прапором Мальти і перевозив 35 тисяч тонн сої з Бразилії до Ірану, був захоплений піратами в ніч на 2 травня в Індійському океані - за 250 миль на північний захід від Сейшельських островів. Володіє «Аріаною» зареєстрована на Мальті компанія «Тандела шипінг». Судно знаходиться в управлінні у грецької компанії Alloceans Shipping Cо. Ltd. У полоні у піратів знаходиться екіпаж у складі 24 українців, жителів Одеської і Миколаївської областей. За звільнення судна пірати зажадали 10 млн. дол.