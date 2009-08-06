Росіяни продали Варшавському метро браковані вагони

Російська компанія «Вагонмаш» (Санкт-Петербург) продала Варшавському метро вагони, в яких погано функціонує вентиляційна система, на яку останнім часом все частіше скаржаться пасажири метро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про цю проблему цього тижня написала газета Zycie Warszawy, а представники столичного метро підтвердили численні скарги.

Представник метро сказав УНІАН, що найближчими днями буде проведено спеціальний тест, який має дати відповідь, в чому полягає проблема із вентиляцією. Зокрема, у вагон будуть запущені «димові шашки», завдяки яким можна буде прослідкувати, як працює вентиляція.

Разом з тим співрозмовник агентства спростувала інформацію Zycie Warszawy про те, що нібито російська сторона відмовляється ремонтувати вагони, незважаючи на те, що вони досі на гарантійному обслуговуванні.

Вона запевнила, що російська сторона допомагає полякам вирішити проблему.

Водночас газета написала, що Варшавське метро без проведення тендеру замовило чергові два потяги у «Вагонмашу», один з яких вже доставлений до Польщі, а другий має бути доставлений наприкінці серпня - початку вересня.

За даними видання, проблема з вентиляцією виникла вперше цього літа. «У старих російських вагонах вентиляція діє без проблем», - відзначає ZW.

Варшавське метро замовило «Вагонмашу» 5 поїздів (30 вагонів) у 2007 році, які почали експлуатуватись наприкінці 2008 року.

Вартість цього контракту - 27 млн. дол.

Довідка УНІАН. Метро у столиці Польщі почали будувати 25 років тому назад. На сьогодні функціонує одна гілка довжиною 23,1 км із 21 станцією.

Столична влада ближчим часом планує розпочати будівництво другої лінії.

Щоденно варшавською підземкою користуються близько 500 тис. пасажирів із 1,7 млн. населення столиці Польщі.