Польща не домовилась з РФ про додатковий газ і готується до кризи

Польща не змогла домовитись з Росією про додаткові поставки газу до країни з 2010 року та готується до можливої чергової газової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, польське міністерство економіки повідомило, що сторони на переговорах наприкінці минулого тижня не досягли згоди через різні погляди на функціонування компанії EuRoPol Gaz.

Ця компанія, по 48% якого мають російський «Газпром» та польська нафтогазова компанія PGNIG, займається транспортуванням російського газу до Німеччини польською частиною Ямальського газопроводу.

Віце-глава уряду та міністр економіки Польщі Вальдемар ПАВЛЯК заявив у середу, 5 серпня, про можливість газової кризи через відсутність домовленості з росіянами про додаткові поставки газу, необхідність яких виникла з початку року після того, як перестав виконувати свій контракт з поляками швейцарський трейдер RosUkrenergo.

Міністерство розраховувало на останніх переговорах парафувати угоду про додаткові поставки газу з тим, щоб вона могла бути підписана під час планованого на вересень візиту російського прем’єра Володимира ПУТІНА до Польщі.

«Російська сторона знайшла ще кілька тем до дискусії», - додав В.ПАВЛЯК, котрий не уточнив, які додаткові умови поставили росіяни.

Віце-прем’єр нагадав, що Польща зможе отримувати катарський газ лише з 2014 року й тому без російського газу країні буде складно «замкнути» газовий баланс.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала єдиною країною Євросоюзу, котра після закінчення газової кризи України та Росії, майже півроку продовжувала недоотримувати 25% законтрактованого газу, який поставляв в країну швейцарський трейдер RosUkrenergo.

Контракт PGNIG з RUE, чинний до 2010 року з можливістю продовження на чергові два роки, передбачав щорічно поставку 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу.

«Газпром», попри заклики поляків якнайшвидше підписати договір про додаткові поставки газу, лише в червні підписав умову про додаткові поставки до кінця року 1 млрд. кубометрів газу.

PGNIG заявляв, що планує домовитись з росіянами найближчим часом про доставку додаткових 3 млрд. кубометрів газу.