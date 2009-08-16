Більш як 40 людей загинули на весіллі у Кувейті

Пожежа на весільній церемонії в місті Ель-Джахра на захід від столиці Кувейту Ель-Кувейт забрала життя щонайменше 41 людини, 61 людина одержала опіки і поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає РІА «Новости», багато з постраждалих - жінки й діти. Кількість жертв може зрости, повідомив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Кувейту Мухаммеда аль-САБЕРА.

Зараз на місце події прибула бригада пожежників і рятувальників, проте їх робота дуже ускладнена панікою серед родичів постраждалих. Як повідомляє місцева влада, причина пожежі поки не встановлена.