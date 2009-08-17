Уго Чавес попередив про можливу війну із США

Президент Венесуели Уго Чавес попередив співгромадян про можливу війну із США, повідомляє у понеділок, 17 серпня AFP.

Таким чином Чавес прокоментував недавні домовленості між Вашингтоном і Боготою щодо використання американцями військових баз на території Колумбії для боротьби з наркотрафіком. Чавес вважає, що насправді Білий дім планує військовий напад на Венесуелу, готуючи плацдарм в Колумбії, яка межує з Венесуелою на північному сході.

Виступаючи в традиційному щотижневому телезверненні до венесуельців, Чавес піддав різкій критиці зовнішньополітичну діяльність американського президента Барака Обами. "Обама ширяє в хмарах. Він заплутався в жахливому лабіринті... Він багато чого не розуміє, йому ще треба підучитися. Втім, Обама - добрий молодий чоловік, у нього багато добрих намірів", - цитує AFP Уго Чавеса.

Чавес також заявив, що в разі військової агресії проти Венесуели "країна не виявиться наодинці, бо почнеться масштабний антиімперіалістичний рух, і хай допоможе нам Бог".

Для боротьби з наркоторгівлею США планують розміщувати свій військовий контингент на сімох колумбійських базах, нагадує Лента.ру.