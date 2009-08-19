Грузія продасть з аукціону затриманий біля узбережжя Абхазії танкер

Грузія продасть з аукціону затриманий біля берегів Абхазії танкер Buket, який перевозив нафтопродукти з Туреччини до Сухумі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Відповідне рішення ухвалив Потійській міський суд. Крім того, суд визначив попереднім запобіжним для капітана судна заходом двомісячне тюремне ув’язнення і зобов`язав екіпаж виплатити штраф у розмірі 66 тис. ларі (40 тис. дол.). Таким чином суд задовольнив клопотання Департаменту прикордонної поліції МВС Грузії.

Як наголошується в матеріалах прикордонної поліції, танкер Buket під прапором Панами був затриманий "на факті багаторазового незаконного перетину державного кордону Грузії та входження на окуповану територію Абхазії з порушенням правил мореплавання". Танкер, який перевозив 2000 тонн бензину і 700 тонн дизельного палива, прямував з турецького порту до Сухумі. З 17 членів екіпажа судна 13 - громадяни Туреччини, четверо - громадяни Азербайджану.

Учора президент Абхазії Сергій Багапш у зв`язку із затриманням судна звинуватив Грузію в піратстві і звернувся до Ради Безпеки ООН та Євросоюзу.