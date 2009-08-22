Німецькі підлітки їдуть до Сибіру доглядати могили

Група з 16 німецьких підлітків і молодих людей найближчим часом вирушить до Новосибірська, щоб впорядкувати могили солдатів вермахту, які померли в радянському полоні, повідомляє Лента.ру з посиланням на DW-WORLD.

Поїздку організував Народний союз Німеччини з догляду за військовими похованнями (Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge). За даними представників Союзу, тільки в Новосибірську близько 3000 могил німецьких військовополонених.

До групи входять молоді люди з усієї Німеччини. У минулому такі поїздки неодноразово зривалися через високу вартість. Цього разу, щоб поїхати до Новосибірська на два тижні, кожний з учасників заплатив 600 євро. Проте, як зазначили організатори поїздки, всі місця були розкуплені ще навесні.

Народний союз Німеччини з догляду за військовими похованнями був організований після Першої світової війни, 16 грудня 1919 року. У 1954 році уряд ФРН доручив організації пошук німецьких військових поховань за кордоном, збереження і догляд за ними.

Нині Союз діє в Європі і Північній Африці, під його опікою понад 827 військових кладовищ у 45 країнах. В організації працюють 558 штатних і 10 тисяч добровільних співробітників, а всього його членами є близько 1,6 мільйонів чоловік. Існує союз, перш за все, за рахунок, добровільних внесків і пожертв, які забезпечують 85 відсотків його бюджету.