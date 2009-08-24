Медведєв: заяви про технологічний колапс у Росії – «брехня»

Президент Росії Дмитро Медведєв назвав «брехнею» заяви про те, що Росія наближається до технологічного колапсу, які з`явилися після аварії на ГЕС в Хакасії, передає ІТАР-ТАРС.

«Після того, що сталося на Саяно-Шушенській ГЕС, з`явилася купа апокаліптичних коментарів з цього приводу і у нас в країні, і за кордоном. Сенс їх зводиться до одного: все, припливли – це початок технологічного кінця Росії, Чорнобиль XXI століття», – сказав Медведєв.

Як відзначив президент РФ, «руки почали потирати ті, кому не подобається Росія в діючих кордонах та її роль на міжнародній арені».

«Ми всі розуміємо, що, незважаючи на всю тяжкість події, незважаючи на те, що загинули люди, все це – брехня. Правда тут тільки в одному: наша країна дуже сильно технологічно відстала», – підкреслив президент РФ.

За його словами, «справа не в цій драматичній катастрофі, а в тому, що ми дійсно, реально дуже сильно відстаємо». «І якщо ми цей виклик не подолаємо, то всі загрози, про які зараз говорять, можуть стати реальними», – попередив Медведєв.

Газета.ру