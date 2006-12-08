Путін: ніякого конфлікту між РФ і Грузією немає

Ніякого конфлікту між Росією і Грузією не існує, заявив президент РФ Володимир Путін у письмовому інтерв`ю мексиканському видавцеві Маріо Васкесу Ранья, коментуючи готовність Європейського союзу виступити посередником між Росією і Грузією.

"Справа в іншому: з незрозумілих для нас міркувань грузинське керівництво робить все для погіршення відносин двох країн і впродовж останніх років послідовно проводить антиросійську політику", - відзначив В.Путін.

"Тут і неадекватна цивілізованим нормам риторика, і надумані звинувачення і провокації відносно розташованих в Абхазії і Південній Осетії російських миротворців, шпіономанія та інше", - додав глава російської держави.

За твердженням В.Путіна, такий розвиток ситуації відбувається на фоні різкої, неадекватної мілітаризації Грузії, що загрожує стабільності і безпеці на Кавказі. "Фактично йде підготовка до силового вирішення грузино-абхазького і грузино-осетинського конфліктів - замість мирних переговорів звучать неприкриті погрози в адресу Сухумі і Цхінвалі", - пояснив президент.

При цьому В.Путін сказав: "Посередники у нормалізації двосторонніх відносин з нашими сусідами нам не потрібні - Росія і Грузія мають багатовіковий досвід будування дружніх зв`язків". "Саме про це ми говоримо партнерам, включаючи представників держав ЄС", - додав президент. За його словами, якщо в спілкуванні з нинішнім керівництвом Грузії партнери визнають доцільним довести до його відома "повну контрпродуктивність спроб за рахунок загострення відносин з Росією створити атмосферу напруженості, яка б виправдала силові дії проти Абхазії і Південної Осетії, то такий внесок можна тільки вітати".

РБК