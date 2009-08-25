Оприлюднені перші підсумки виборів в Афганістані

Виборча комісія Афганістану вперше оприлюднила офіційні результати підрахунку голосів на президентських виборах, що пройшли 20 серпня. Їх передає Associated Press.

Після підрахунку приблизно 10 відсотків голосів перед веде діючий глава держави Хамід Карзай - його ім`я позначене в 40,6 відсотка врахованих бюлетенів. Друге місце у його головного суперника, колишнього міністра закордонних справ Абдулли Абдулли; його результат - 38,7 відсотка голосів.

Виборчком планує оновлювати результати щодня, а остаточні підсумки стануть відомі у середині або наприкінці вересня.