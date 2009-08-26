Путін доручив реорганізувати ракетно-космічну галузь

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін доручив “Роскосмосу” і “Росимуществу” забезпечити безумовне виконання рішень щодо реорганізації ракетно-космічного блоку російської промисловості, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. З таким дорученням прем`єр виступив на нараді про хід структурних перетворень у ракетно-космічній галузі.

Він нагадав, що інтегровані компанії, які формуються нині, будуть об`єднані в кілька великих корпорацій, наділених певною економічною самостійністю і свободою в ухваленні рішень.

Але поки що організаційний процес йде поволі. Сформовано у вигляді інтегрованих структур лише чотири підприємства, щодо інших спостерігається затримка в проведенні організаційних процедур.

В.Путін доручив військово-промисловій комісії встановити жорсткий контроль за реалізацією графіка створення інтегрованих структур.