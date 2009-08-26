Помер Едвард Кеннеді

У США помер сенатор Едвард Кеннеді, передає телеканал CNN.

Про смерть 77-річного сенатора оголосила його сім`я. Причини смерті Кеннеді наразі не повідомляються, проте наголошується, що з 2003 року він страждав на пухлину головного мозку. Діагностували і видалили пухлину лише в 2008 році. 20 січня 2009 року Едвард Кеннеді знепритомнів під час інавгурації президента Барака Обами.

20 серпня Кеннеді попросив власті штату Массачусетс, який він представляє в Сенаті, призначити йому заступника на випадок смерті або відставки, щоб не втрачати голос штату. На даний момент законодавство Массачусетсу не передбачає такої можливості.

Едвард Кеннеді був єдиним з братів убитого президента США Джона Кеннеді, хто залишався в живих. Едвард обирався в Сенат США вісім разів і був одним з найвпливовіших членів Демократичної партії США.

Лента.ру