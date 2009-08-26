Грузія заявляє, що Росія привласнює її заповідники

Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що Російська Федерація продовжує цілеспрямовану політику привласнення регіонів країни і просить світову спільноту присікати такі спроби.

Про це йдеться в заяві грузинського зовнішньополітичного відомства, передає ІА «Новини-Грузія».

"Під наглядом російських військ з окупованих територій Грузії, зокрема з Абхазії, здійснюється вивіз національних цінностей, з повним ігноруванням вимог екологічної безпеки здійснюється вилучення інертних матеріалів для будівництва об`єктів для Олімпіади в Сочі, знищуються ліси і ведуться інші дії, які можуть привести цей причорноморський регіон до екологічної катастрофи", - заявляє МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що "російська сторона також не може приховати той факт, що екологічна шкода, викликана внаслідок її дій, прийняла широкі і тривожні масштаби". З метою нібито скорочення «екологічних ризиків», стверджує грузинська сторона, Міністерство екології і природних ресурсів РФ підготувало проект розпорядження уряду Росії про організацію «біосферного полігону Тебердинського державного природного біосферного заповідника».

"Цей проект передбачає створення екологічного коридору на Північному Кавказі, котрий має охопити в єдину зону всесвітньо визнані біосферні заповідники Кавказу і Теберди, а також Сочинський і Даутський федеральні заповідники і національні парки Абхазії, Грузії (національні парки озера Ріца і Кодорської ущелини)", - повідомляє МЗС.

"Цим шляхом РФ, після здійсненої проти Грузії військової агресії і окупації невід`ємних частин території Грузії та етнічних чисток, продовжує цілеспрямовану політику привласнення окупованих регіонів. У той же час російська сторона намагається неадекватними проектами замаскувати результати екологічної шкоди, викликаної її варварськими діями", - заявляє грузинське МЗС.

Грузинська сторона звертається до міжнародної співдружності і міжнародних організацій вжити відповідні заходи для припинення спроб привласнення окупованих територій Грузії і уникнення екологічної катастрофи.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 26 серпня, минає перша річниця визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії. Окрім РФ, незалежність самопроголошених республік визнала Нікарагуа.