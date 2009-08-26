Каспаров: я б не сказав, що Медведєв - маріонетка

13-й чемпіон світу з шахів, один з лідерів російської опозиції Гарі КАСПАРОВ вважає недавній лист президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ «божевільним з погляду політики».

Про це Г.КАСПАРОВ заявив в інтерв`ю ТРК «Бриз» під час перебування в Севастополі. «Що стосується листа МЕДВЕДЄВА до ЮЩЕНКА, то мені навіть хотілося б пожаліти МЕДВЕДЄВА. Звісна річ, що, напевно, він хотів би написати листа САРКОЗІ. Але – за рангом не належить. Для цього є старший начальник, який займається такими справами. Він, звісно, можливо, хотів би зняти КАДИРОВА (Рамзан КАДИРОВ - президент Чечні - УНІАН). Не можна, щоб МЕДВЕДЄВ знімав КАДИРОВА. Тому він знімає когось там з розряду начальників Інгушетії, міліційного», - сказав Г.КАСПАРОВ. На його думку, «лист до ЮЩЕНКА божевільний з погляду політики. Я його так оцінюю, адже такі листи, звісна річ, не пишуть. Це не жанр листів. Це його реальне місце в сьогоднішньому російському політичному житті».

Разом з тим, як зазначив Г.КАСПАРОВ, він «не сказав би, що МЕДВЕДЄВ маріонетка. Цілком можливо, що в нього є самостійна політична роль. Зауважте, насправді при МЕДВЕДЄВІ російське законодавство різко посилилося. При МЕДВЕДЄВІ було дуже багато прийнято конкретних законів, які різко посилюють процедури, що дозволяють покладати край небажаній для влади діяльність суспільно-політичних організацій».

На переконання Г.КАСПАРОВА, «звичайно, МЕДВЕДЄВ не може вторгатися в сферу компетенції ПУТІНА. Проте, я не думаю, що ПУТІН має дуже примушувати його щось робити, адже вони, в принципі, так би мовити, з однієї профспілки. Це такі начебто паралельні кар`єри. МЕДВЕДЄВ завжди був Путінською тінню». «В цілому, - робить висновок політик, - ми насправді маємо логічний розвиток того режиму, який почав складатися після розгрому російського парламенту в 1993-му році».