Ющенко: Едвард Кеннеді був взірцем громадського діяча

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Едварда Кеннеді.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

«В Україні сенатор Е.Кеннеді був відомий як борець за рівність можливостей, чесність та справедливість для всіх американців, а також за демократичні свободи та права людини в усьому світі», - йдеться у співчутті глави держави рідним, близьким та друзям політика.

Як зауважив В.ЮЩЕНКО, «для багатьох людей не тільки у Сполучених Штатах, а й за їх межами він був взірцем громадського діяча, державника та принципового політика, видатною особистістю, яка залишила яскравий слід в історії сучасності».

«Прийміть мої найщиріші слова підтримки у зв’язку з цією втратою», - зазначив Президент.

*** Е.Кеннеді, брат президента США Джона Кеннеді та міністра юстиції Роберта Кеннеді, помер у віці 77 років від раку.