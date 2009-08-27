Адміністрація Обами готова відмовитися від ПРО в Польщі і Чехії?

Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ планує відмовитись від ідеї встановлення системи протиракетної оборони у Польщі та Чехії, проти яких гостро виступала Росія, пише польська Gazeta Wyborcza з посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

Видання стверджує, що США не оголошує це рішення, намагаючись добитися більших поступок у важливих для неї справах від Росії.

Інформацію джерел газети підтверджують американські експерти у справах оборони, які відзначають, що адміністрація Б.ОБАМИ шукає інші рішенні для гарантії безпеки, ніж адмінстрація попереднього Президента США Джорджа БУША, яка і домовилась з урядами Польщі та Чехії розмістити на території цих країн систему ПРО.

Голова американської Ініціативи задля ракетної оборони Рікі ЕЛЛІСОН повідомив, що минулого тижня брав участь у конференції з питань безпеки, на якій Пентагон презентував свої ідеї гарантування безпеки представникам військової промисловості. «Генерали жодного разу не говорили про плани стосовно Польщі та Чехії», - сказав він. Натомість на конференції була озвучена ідея створити мобільні комплекси з перехвату ракет (так звані антиракети), які можна, зокрема, встановлювати на кораблях.

Крім цього, обговорюється можливість встановлення таких комплексів на базах в Ізраїлі, Туреччині та на Балканах.

Експерти називають різні причини відмови від встановлення системи ПРО, пише газета. На думку одних, головним фактором є позиція Росії, яка від самого початку гостро протестувала проти розміщення цієї системи у Східній Європі. Інші експерти переконують, що причиною є висока вартість цієї системи, а також невпевненість, що вона зможе ефективно функціонувати.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня колишні лідери ряду країн Центральної та Східної Європи написали листа Б.ОБАМІ, у якому закликали не відмовлятись від ідеї розміщення системи ПРО в регіоні.

Автори листа відзначали, що США у випадку ігнорування інтересів країн регіону задля кращої співпраці з Росією втратить їхню підтримку.