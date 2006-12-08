Референдум про НАТО вже не потрібний

На сьогодні вже немає юридичних підстав для проведення ініційованого СДПУ(о) референдуму про вступ України в НАТО і Єдиний економічний простір.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві Президента України, про це заявив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

«На сьогодні немає жодних юридичних підстав для того, аби відбувся ініційований деякими політичними силами референдум щодо вступу України в НАТО», – констатував В.БАЛОГА.

Йдеться про кілька мільйонів підписів для проведення такого референдуму, переданих до Центральної виборчої комісії навесні цього року. Враховуючи, що підписи збиралися під час проведення виборчої кампанії, ЦВК досить прискіпливо перевіряла подані списки. Це спричинило судовий позов про визнання бездіяльності Центрвиборчкому. Водночас в аналогічному зверненні до суду, окрім того, містилася вимога до Міністерства закордонних справ прискорити розробку пропозицій щодо якнайшвидшого приєднання України до НАТО.

Сьогодні, як повідомив В.БАЛОГА, Шевченківський районний суд м.Києва відмовив у задоволенні останнього позову через перевищення 5-денного терміну для розгляду такої категорії справ. Правильність цієї ухвали підтвердив Верховний Суд, відповідний лист на адресу голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА надіслав сьогодні голова Судової палати в адміністративних справах Віктор КРИВЕНКО. «Це означає, що на сьогодні немає жодних юридичних підстав для призначення і проведення референдуму щодо вступу України в Північноатлантичний союз», – роз`яснив глава Секретаріату Президента.

«Спекулятивна спроба окремих політичних сил пограти на настроях щодо НАТО провалилася. Підігріті передвиборчими сміливими фантазіями політики не вчиталися в букву закону. Дійсно, Україна прагне в НАТО, цей курс незмінний. Однак наша країна стане членом цієї організації внаслідок чіткої і юридично бездоганної процедури», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, Соціал-демократична партія Україні (об`єднана) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму щодо членства України в НАТО і участі в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в Центральну виборчу комісію.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей до підписних листів щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО та ЄЕП.