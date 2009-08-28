Китай "наполегливо радить" США припинити вести розвідку

Китай наполегливо радить США припинити морські і повітряні розвідувальні місії біля китайського узбережжя, зазначається в поширеному сьогодні повідомленні оборонного відомства КНР. На думку китайського військового керівництва, такі місії ВМС і ВПС США у винятковій економічній зоні Китаю ведуть до конфронтації двох сторін, передає Associated Press. Відтак Пекін запропонував американській владі спочатку скоротити, а потім і зовсім припинити подібну практику.

Китай наполягає на своєму праві обмежувати іноземну розвідувальну діяльність в своїй економічній зоні. США, у свою чергу, стверджують, що їх місії знаходяться там в повній відповідності з міжнародним правом.

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