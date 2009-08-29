У молдавському парламенті нове протистояння

28 серпня чотири фракції парламенту нового скликання: Ліберально-демократичної партії Молдови (ЛДПМ), Ліберальної партії, Демократичної партії Молдови та альянсу "Наша Молдова", - офіційно оголосили про створення в парламенті правлячої більшості в кількості 53 депутатів. Лідер ЛДПМ Влад Філат заявив, що правляча більшість бере на себе всю відповідальність за правління в країні.

Тоді 48 депутатів-комуністів залишили зал засідань, а головуючий на засіданні депутат від Партії комуністів Іван Калін оголосив перерву до 4 вересня.

Натомість депутати вже сформованих чотирьох парламентських фракцій заявили, що в перерві немає потреби, кворум є, можна працювати. Таємним голосуванням вони обрали головою найвищого законодавчого органу країни главу Ліберальної партії Міхая Гімпу (Mihai Ghimpu).

Партія комуністів Молдови має намір оскаржити в Конституційному суді обрання нового глави парламенту.

Довідка. У парламенті Молдови 101 депутат. Для обрання голови парламенту, його керівних органів і формування уряду необхідні 52 голоси. Для обрання президента, який висуває кандидатуру прем`єр-міністра, необхідний 61 голос. Лідери партій, що входять до "Альянсу за європейську інтеграцію", запропонували раніше Партії комуністів почати діалог щодо формування органів влади, обрання нового президента. Проте комуністи відмовилися від переговорів, заявивши, що воліють створити в новому парламенті лівоцентристську антикризову коаліцію і вступатимуть у діалог не з альянсом, а з окремими партіями, що входять в нього.