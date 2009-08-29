США прощаються з сенатором Кеннеді

Три колишні президенти США і нинішній глава держави присутні в Бостоні на заупокійній службі по сенатору Едварду Кеннеді, який помер 25 серпня у віці 77 років.

Як передає РІА Новости, попрощатися з сенатором приїхали Джіммі КАРТЕР, Біл КЛІНТОН і Джордж БУШ-молодший, а президент Барак ОБАМА вимовив панегірик, присвячений Е.Кеннеді. Церемонію транслюють центральні телеканали США.

Незадовго до початку служби до церкви увійшов губернатор Каліфорнії республіканець Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, чия дружина Марія ШРАЙВЕР доводиться покійному племінницею. Також на службі присутні колеги Е.Кеннеді по сенату, зокрема колишній кандидат на посаду глави держави республіканець Джон МАККЕЙН, на месу приїхали віце-президент Джо БАЙДЕН і колишні віце-президенти Альберт ГОР і Ден КУЕЙЛ, губернатор штату Массачусетс Дівел ПАТРІК і глава ЦРУ Леон ПАННЕТТА.

Попрощатися з Е.Кеннеді приїхали також відомий правозахисник Джесі ДЖЕКСОН і голлівудський актор Джек НІКОЛСОН.

Сенатора Е.Кеннеді буде поховано на Арлінгтонському цвинтарі в штаті Вірджинія під Вашингтоном.