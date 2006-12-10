Племінник Хусейна втік із в`язниці
12:15, 10 грудня 2006Світ
642
Ймовірно - не без допомоги
Родич колишнього лідера Іраку втік з в`язниці, повідомляє НТВ.
За попередньою інформацією, племіннику Саддама ХУСЕЙНА Айману САБАУЇ допоміг один з офіцерів поліції.
А.САБАУЇ було засуджено до 15 років позбавлення волі за незаконний перетин кордону з Сирією в 2005 році. Раніше він одержав ще один термін за те, що фінансував бойовиків і виготовляв вибухові пристрої.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter