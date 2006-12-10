ЗМІ: Абрамович боїться бути отруєним
14:50, 10 грудня 2006Світ
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Мільярдер змушує охоронців куштувати кожну страву
Британський тижневик The Sunday People пише, що мільярдер Роман АБРАМОВИЧ серйозно побоюється, що може стати "наступною жертвою російських отруйників" після колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.
Про це з посиланням на видання повідомляє NEWSru.
Р.АБРАМОВИЧ, стверджує The Sunday People, що заборонив усі зовнішні поставки продуктів, включаючи суші, в зал засідань ради директорів на стадіоні Stamford Bridge. Він навіть змушує своїх охоронців куштувати кожну страву перш ніж доторкнеться до неї сам.
У статті також сказано, що відтепер Р.АБРАМОВИЧ скрізь, куди він іде, бере з собою особистого кухаря. Той самий кухар готує йому їжу в Лондоні.
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