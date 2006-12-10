Абрамович відреагував на заяви ЗМІ

Представник Романа Абрамовича назвав статтю в британському таблоїді The People про те, що власник Челсі боїться "російських отруйників", "дурістю, яку опублікувало жовте видання".

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви".

Нагадаємо, газета стверджує, що Абрамович, побоюючись, що його отруять полонієм-210, як Олександра Литвиненка, їсть тільки те, що приготував його особистий кухар, і лише після того, як страву скуштують його охоронці.

Корреспондент