Дунай піднявся до рекордного за більш як 100 років рівня

До рекордного за більш як 100 років рівня піднявся Дунай, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

У Румунії і Сербії евакуюють цілі населені пункти. Планується затопити десятки тисяч гектарів полів з метою запобігти повторенню торішніх надзвичайних ситуацій. Таким чином власті намагаються уберегти міста і села, які розташовані в низовинних районах. Частково послабити тиск води вже допоміг прорив дамби на одній з ділянок в південно-західній Румунії. Очікується, що свого піку рівень води в Дунаї досягне до вівторка або середи.