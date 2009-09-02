Путін дав інтерв'ю грузинському ТБ

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін дав ексклюзивне інтерв`ю грузинському телебаченню. Інтерв`ю транслювалося напередодні ввечері в ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2".

У своєму виступі В.Путін дав політичну оцінку війні в Південній Осетії і знов поклав відповідальність за те, що сталося, на керівництво Грузії та її президента Михайла Саакашвілі.

"Якби Грузія надала автономію Абхазії і Осетії значно раніше і не стала б пригнічувати свободу абхазів та осетин, нічого б не сталося", - зазначив російський прем`єр.

"Хоча Абхазія й Осетія вже давно заявляли про незалежність, Росія тривалий час підтримувала територіальну цілісність Грузії, проте політика Саакашвілі докорінно змінила ситуацію, і в нас не залишилося вибору", - наводить слова Путіна РосБізнесКонсалтинг.

Прем`єр особливо наголосив, що проблема – в режимі Саакашвілі, і що Росія з повагою ставиться до грузинського народу.