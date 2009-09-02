Вашингтон ще не ухвалив рішення про розміщення ПРО в Європі

Адміністрація президента США Барака Обами ще не ухвалила рішення про розміщення системи ПРО в Європі.

Про це радник президента США з національної безпеки Джеймс Джойс заявив главі МЗС Польщі Радославу Сікорському під час їх зустрічі в Гданьську де проходять заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни.

Вперше про плани розміщення ПРО в Європі було заявлено адміністрацією колишнього американського президента Джорджа Буша. Росія виступає категорично проти цих планів.

Радіо Свобода