В європейській економіці дедалі більше ознак стабілізації

В європейській економіці з`являється дедалі більше ознак стабілізації, проте її відновлення відбувається дуже повільними темпами. Таку заяву зробив голова Європейського Центробанку (ЄЦБ) Жан-Клод Тріше.

За його оцінками, падіння ділової активності в зоні євро вже закінчилося, і на економіку повинні сприятливо вплинути зростання експорту та економічні стимули, вжиті урядами країн ЄС, передає Reuters.

При цьому, на думку голови ЄЦБ, показник інфляції нині відображає лише вплив базових економічних чинників, і в найближчі місяці динаміка споживчих цін знову стане позитивною. Інфляційні очікування на даний момент залишаються без змін.

3 серпня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, ЄЦБ залишив облікову ставку без змін на рівні 1%, що повністю відповідало прогнозам аналітиків. Востаннє ЄЦБ знижував свою ставку 7 травня ц.р., тоді вона була скорочена на 0,25 процентного пункта - до рівня 1%.