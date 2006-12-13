Фрагмент сонячних батарей МКС монтували більше шести годин

На Міжнародній космічній станції, зістикованій із шаттлом "Діскавері", успішно завершено вихід у відкритий космос.

Як повідомляє радіо «Свобода», американський астронавт Роберт КЕРБІМ і його шведський колега Крістер ФУГЛЕСАНГ більше шести годин встановлювали новий сегмент ферми сонячних батарей МКС.

"Діскавері" повинен відстикуватися від станції 18 грудня. Заплановані ще два виходи на зовнішню поверхню орбітального комплексу.