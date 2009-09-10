Чи був Катинський розстріл геноцидом?

Правляча в Польщі «Громадянська платформа» (РО) не погодилась на пропозицію найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) назвати вбивство радянським НКВС польських офіцерів в 1940 році «геноцидом».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, віце-голова польського Сейму Стефан НЄСЬОЛОВСЬКИЙ назвав неможливим компроміс із PiS, який вніс відповідний проект заяви на минулому тижні.

«Заява PiS є надзвичайно агресивна, шкідлива, провокаційна і не буде ухвалена», - сказав С.НЄСЬОЛОВСЬКИЙ, якого цитує TVN24.

Польські політики узгоджують текст заяви у зв’язку з 70-ми роковинами агресії Радянського Союзу на Польщу (17 вересня 1939 року) з минулого тижня, коли PiS вніс свої пропозиції.

Найбільше серед РО, його партнера по коаліції «Польської селянської партії» PSL та партії, створеної колишніми комуністами, SLD не сприймають визначення у заяві вбивства польських офіцерів як «геноцид».

С.НЄСЬОЛОВСЬКИЙ, котрий від імені РО веде переговори з PiS в цій справі, сказав, що таке формулювання не підтримає жодна із парламентських фракцій Сейму.

PiS аргументує необхідність власне такого сформулювання, оскільки саме так вбивство польських військових назвав Інститут народної пам’яті (IPN).

Крім цього, у випадку визнання цього злочину кримінальним його виконавці можуть уникнути покарання, оскільки такі злочини через певний час втрачають підстави для осудження на відміну від геноциду, за який можна завжди засудити винних.

Довідка УНІАН. Ліберальна РО після виграшу виборів у «Право і справедливість» у 2007 році обіцяла покращити польсько-російські відносини, котрі погіршилися із 2005 року, коли країною керував PiS.

Лідер РО Дональд ТУСК, котрий займає посаду прем’єру, займає достатньо делікатну позицію в польсько-російських історичних суперечках, закликаючи концентруватися на економічній співпраці та майбутньому.

На противагу йому Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, який завершує свою каденцію в 2010 році та планує боротися із Д.ТУСКОМ за пост Президента на наступних виборах, гостро критикує росіян. Качинський заявив, що "НЄСЬОЛОВСКИЙ винен сам піти у відставку з поста віце-спікера Сейму. Або ми відправимо його до відставки".

*** Катинь - це населений пункт у Смоленській області, де навесні 1940 року співробітники НКВС розстріляли близько 20 тис. взятих восени 1939-го в полон польських офіцерів.