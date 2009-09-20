У Пентагоні переконують, що США не прогиналися перед Москвою

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС заявляє, що рішення Вашингтона щодо модернізації створюваної США в Європі системи ПРО не було поступкою Росії, як думають критики у лавах опозиційної Республіканської партії.

Як передає РІА “Новости”,газета New York Times пише, що Р.ГЕЙТС зазначив, що критика плану є "спотворенням" дійсності.

"Думаю, що це дуже прагматична пропозиція", - сказав Р.ГЕЙТС. При цьому він запевнив, що об`єктом плану є оборона від ракет з боку Ірану, а не Росії.

Як зазначає видання, стратегія Джорджа БУША щодо ПРО, проти якої виступала Росія, була спрямована на перехоплення іранських ракет дальнього радіусу дії. Проте, як з`ясувала розвідка США, Іран ще не розробив такі ракети і, найімовірніше, їх не буде в ісламської держави в 2015-2020 рр. Як результат, Р.ГЕЙТС скоригував план США на можливість перехоплення ракет малого і середнього радіусу дії. США у зв`язку з цим почнуть споруджувати наземні елементи системи тільки в 2015 році, а до того часу пошлють до Північної і Південної Європи кораблі, озброєні ракетами-перехоплювачами та оснащені радарами.

Р.ГЕЙТС назвав модернізацію створюваної Сполученими Штатами ПРО в Європі "кращим кроком уперед". "Було б перекрученням назвати новий план якоюсь поступкою Росії", - сказав Р.ГЕЙТС. Глава Пентагону також стверджує, що, згідно з новим планом, у Європі як і раніше буде протиракетна оборона.

"Ставлення Росії і можлива реакція не відігравали ніякої ролі в моїх рекомендаціях Президенту з цього питання", - сказав Р.ГЕЙТС.