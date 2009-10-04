В Афганістані таліби убили вісьмох американців

Сьогодні, 4 жовтня, представник командування військ НАТО в Афганістані повідомив про загибель восьми американських і двох афганських солдатів в ході зіткнення з бойовиками на сході країни.

У провінції Нурістан бойовики з місцевих племен напали на два блок-пости, де несли спільну службу американські і афганські солдати, повідомляє Коммерсант-Украиназ посиланням на Бі-Бі-Сі.

За словами представника НАТО, напад був добре підготовленим і вівся з декількох напрямів, проте був успішно відбитий, причому бойовики зазнали важких втрат.

Минулого року бойовики вже здійснювали напад на американський блок-пост в гірському важкодоступному районі Нурістана. Тоді загинуло 9 американських солдатів.