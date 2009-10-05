ПАРЄ засудила невиконання Росією рекомендацій щодо Грузії

Депутат Верховної Ради України, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що ПАРЄ засудила невиконання Росією рекомендацій Ради Європи щодо наслідків війни з Грузією.

Про це вона повідомила на прес-конференції в УНІАН, коментуючи результати розгляду цього питання на черговій сесії ПАРЄ.

Депутат зазначила, що у схваленій 29 вересня депутатами ПАРЄ доповіді “Війна між Грузією та Росією: ситуація через рік” висловлюється стурбованість тиском, що чиниться в Абхазії та Південній Осетії і може призвести до дестабілізації ситуації. За її словами, Асамблея засудила етнічні чистки грузин в Південній Осетії під час і після минулорічної війни. Також О.ГЕРАСИМ’ЮК повідомила, що ПАРЄ висловила жаль з приводу відмови Росії, Абхазії і Південної Осетії допустити у ці регіони представників моніторингової місії Євросоюзу, а також з приводу блокування Росією в ООН та ОБСЄ питань стосовно продовження мандату місій спостерігачів цих організацій в Грузії. За її словами, крім цього ПАРЄ висловила жаль з приводу того, що Росія так і не виконала попередні рекомендації Ради Європи щодо наслідків війни з Грузією.

Також депутат нагадала, що до цього за підписом 72 депутатів було внесено пропозицію позбавити Росію права голосу в організації за дії в Південній Осетії минулого року. Таку ініціативу було висунуто через невиконання Росією попередніх резолюцій ПАРЄ з цього питання. О.ГЕРАСИМ’ЮК засудила непідтримку цієї пропозиції депутатами ПАРЄ, заявивши, що це означає кризу в самій Раді Європи. Вона також розкритикувала доповідь швейцарського депутата Андреаса ГРОССА з цього питання, додавши, що його призначення доповідачем лобіювалося представниками російської делегації.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ вважає, що Росія свідомо не виконує рекомендації Ради Європи щодо наслідків війни з Грузією. Про це йдеться у схваленій 29 вересня депутатами ПАРЄ доповіді “Війна між Грузією та Росією: ситуація через рік”.

1 жовтня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації. Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата А.ГРОССА 88-ма голосами “за” при 35 проти і 10 тих, що утрималися.

У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії в ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому, Асамблея висловила переконання в необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.

Депутати ПАРЄ висловили жаль щодо того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також щодо того, що російські депутати – члени делегації в ПАРЄ - публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.

Цим же документом ПАРЄ фактично визнала Росію країною із “хворою демократією”. “Рада Європи – не стільки “Дім демократії”, скільки своєрідний європейський шпиталь демократії, і процес лікування не може базуватися на вигнанні хворих та поранених”, - написано у пункті 18 розділу “Наслідки санкцій” доповіді А.ГРОССА.