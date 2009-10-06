Війська НАТО повертаються на авіабазу «Манас»

У киргизькому парламенті схвалені угоди про розміщення на авіабазі "Манас" військових контингентів ще двох країн (крім США): Франції та Іспанії. Відповідне рішення, як повідомляє ІА "Фергана.Ру", прийняв парламентський комітет у міжнародних справах.

Коли депутати планують остаточно затвердити ці документи, не повідомляється.

Франція та Іспанія входили до числа тих союзників США, які використовували авіабазу "Манас" (розташовану на території однойменного аеропорту, за кілька десятків кілометрів від Бішкека) для підтримки операцій в Афганістані. Колишня угода була розірвана за ініціативою керівництва Киргизії. Втім, із Сполученими Штатами вже на початку липня 2009 року влада республіки уклала новий договір (що передбачає, зокрема, вищу плату за оренду).

За даними Лєнти.ру, Франція та Іспанія звернулися до Бішкеку з проханням і надалі використовувати базу, яка тепер офіційно іменується Центром транзитних перевезень (ЦТП). Заступник глави МЗС Киргизії Руслан КАЗАКБАЄВ не виключив, що про те ж можуть попросити й інші країни, контингенти яких раніше розміщувалися на цьому об`єкті.

Агентство зазначає, що, приміром, термін перебування іспанських військовослужбовців на авіабазі, згідно з колишньою угодою, закінчується вже 13 жовтня.

Нагадаємо, що після звістки про збереження американської військової присутності в Киргизії Росія оголосила про намір відкрити на території республіки ще одну власну базу (на додаток до вже існуючих військових об`єктів).