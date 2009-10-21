Віце-президент США прибув до Польщі

Віце-президент США Джозеф Байден прибув з візитом до Польщі. Його літак приземлився на військовому аеродромі "Окенче" у Варшаві.

Президент Польщі Лех Качинський і прем`єр-міністр Дональд Туск зустрінуться з Джозефом Байденом у середу.

Як повідомив РІА "Новости" представник канцелярії глави Польщі, передбачається, що віце-президент США розповість Леху Качиньському про нові плани Сполучених Штатів щодо створення ПРО.

"Лех Качинський хотів би також обговорити з віце-президентом США питання, які випливають з підписаної минулого року польсько-американської декларації про стратегічну співпрацю. Крім того, президент Польщі має намір говорити про нову стратегічну концепцію НАТО, ситуацію і стратегію дій в Афганістані", - сказав співрозмовник агентства.