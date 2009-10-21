У США кажуть, що ведуть консультації по ПРО тільки з членами НАТО

США на даному етапі не розглядають розміщення елементів системи ПРО у країнах, що не входять до НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ під час візиту в Тбілісі, передає агентство «Новости-Грузия».

«Ми не ведемо консультацій щодо цих систем з нечленами НАТО», - сказав А.ВЕРШБОУ після зустрічі міжурядової робочої групи Грузії і США з питань безпеки.

«План ПРО буде ефективним для нейтралізації тих погроз, які сьогодні існують, і зможе адаптуватися до них (погроз) і в майбутньому, однак архітектура така, що розглядається включення до нього лише держав НАТО», - підкреслив А.ВЕРШБОУ.

Водночас він повідомив, що консультацій з цього питання поки не було, за винятком Польщі і Чехії, з якими існують певні домовленості.

Щодо ролі Росії, підкреслив А.ВЕРШБОУ, триває попереднє обговорення щодо того, як може бути визначена роль цієї держави та її активів у загальній системі протиракетної оборони.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Грузії Олександр НАЛБАНДОВ заявив про те, що Тбілісі готовий розглянути можливість розміщення американської системи, якщо така пропозиція надійде від США, проте, за його словами, "на даний момент подібного прохання з боку США не існує".

Минулого тижня держсекретар США Гіларі КЛІНТОН, перебуваючи з візитом в Москві, в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявила, що Вашингтон не бачить підстав для розміщення елементів ПРО на території Грузії.

10 жовтня офіційний представник Держдепартаменту США Ієн КЕЛЛІ заявив, що адміністрація Президента США Барака ОБАМИ не має планів розміщення на території України будь-яких об`єктів створюваної Вашингтоном системи протиракетної оборони.

Він прокоментував повідомлення американських ЗМІ, в яких йшлося, нібито А.ВЕРШБОУ на зустрічі з журналістами не виключив розгортання в Україні станції радіолокаційного стеження у рамках рішення Вашингтона змінити конфігурацію своєї системи.

"У Сполучених Штатів немає планів створення об`єкту системи ПРО в Україні. США не робили уряду України жодної пропозиції щодо майданчиків для радарів раннього попередження", - відзначив І.КЕЛЛІ.